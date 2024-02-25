مجلس بغداد يعلن تعطيل الدوام في دوائر المحافظة غدا الاثنين

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة بغداد، تعطيل الدوام في دوائر المحافظة غدا الاثنين.

وذكر بيان لاعلام المجلس ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على تصويت أعضاء المجلس، محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها، ليوم غداً الاثنين الموافق 2024/2/26، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

وأضاف البيان "يستثنى من ذلك القرار الدوائر الخدمية التابعة إلى محافظة بغداد".

وأعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة الزيارة الشعبانية.