مجلس بغداد يرهن ضخ المياه لـ 5 مناطق بـ "الأمان الصحي" ويحدد أياماً لانتهاء الأزمة

شفق نيوز - بغداد

رهنت رئيس لجنة البلديات والشؤون البلدية والماء بجانب الكرخ في مجلس محافظة بغداد رنا الجبوري، يوم الأربعاء، ضخ المياه الى خمس مناطق في جنوب العاصمة بالتأكد من نتائج الفحوصات خلوها من التلوث الحاصل بنهر دجلة جراء البقعة الزيتية.

وقالت الجبوري في بيان، "ايام قليلة وتنتهي ازمة قطع الماء بالمناطق الخمس في محافظة بغداد".

وأوضحت أن "هناك تحسناً نسبياً في فحوصات المياه، لكن من غير الممكن ضخ المياه الى المنازل في الوقت الحالي إلا بعد أن تكون نتائج فحص الماء بمستوى عال من الأمان على حياة المواطنين".

وتواجه مناطق جنوب بغداد، خاصة الوحدة، النهروان، بسماية، المدائن، والجسر، أزمة مياه حادة ناتجة عن تلوث بيئي بـ نهر ديالى (مياه صرف صحي وبقع زيتية).

وأدى هذا التلوث إلى إيقاف محطات الإسالة احترازياً، مما تسبب في انقطاع المياه. والعمل جارٍعلى حل الأزمة عبر ضخ مياه بديلة وتوفير حوضيات، وسط تحذيرات من استخدام المياه غير المعالجة.