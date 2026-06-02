مجلس بغداد يحدد أسعار أمبير المولدات لشهر حزيران

أعلن رئيس لجنة النفط والغاز والطاقة في مجلس محافظة بغداد، علي طالب الزركاني، يوم الثلاثاء، تسعير "الأمبيرية" للمولدات الأهلية والحكومية لشهر حزيران/ يونيو 2026، والتي تراوحت بين 12 ألف دينار للخط الذهبي و6 آلاف للمناطق المخصخصة.

وبحسب التوجيه الصادر من رئيس اللجنة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن للتشغيل الذهبي 12 ألف دينار، وللتشغيل الليلي ⁠8 آلاف دينار، ولمناطق الخصخصة 6 آلاف دينار.

وشدد الزركاني على ضرورة التزام أصحاب المولدات بالسعر الرسمي، محملاً الوحدات الإدارية ولجان الطاقة والمختارين المسؤولية القانونية والإدارية في حال ثبوت مخالفة التسعيرة، وذلك بحسب الوثيقة أدناه.