مجلس بغداد الجديد: نسعى لتخفيف الإزدحامات وتحسين الواقع

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، عن خططه للمرحلة المقبلة لتحسين الواقع الخدمي للعاصمة، مؤكداً تركيزه على جدية العمل لتوفير جميع الخدمات.

وقالت عضو المجلس أسيل الخالدي، لوكالة شفق نيوز: نسعى لجعل العاصمة بغداد، تظهر بأجمل صورة، من خلال إعداد برنامج خدمي متكامل، خاصةً أن بغداد عانت خلال السنوات السابقة من الإهمال والتخريب.

وأضافت الخالدي، "سنعمل على إكمال كافة المشاريع في العاصمة، سواء المتلكئ سابقاً، أو التي انطلقت حديثاً، وسنكمل الخدمات التي بدأت بها حكومة السوداني، المتعلقة بفك الاختناقات المرورية، والاهتمام بالمدارس، والواقع الصحي، وغيرها من الخدمات".

وتعاني مدينة بغداد من مشاكل عدة تتمثل بالاختناقات المرورية التي تشل حركة المواطنين، ما دفع الحكومة العراقية لإطلاق حزمة مشاريع لفكها، بدأت بتنفيذ الحزمة الأولى قبل عدة أشهر، والتي تمثلت بإنشاء عدد من الجسور والأنفاق، إضافة إلى مشكلة تردي الواقع الصحي والتعليمي، وحاجة العاصمة إلى تحسين عمل المستشفيات وتوفير الأدوية، وزيادة أعداد أعداد المدارس، لتلافي مشكلة اكتظاظ التلاميذ، وغيرها من الخدمات.

وفي الخامس من الشهر الجاري، انتخب مجلس محافظة بغداد، خلال جلسته الأولى "عمار حسين القيسي"، رئيساً للمجلس، و"محمد جاسم حمود" نائباً له.