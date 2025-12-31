مجلس بابل يكلّف النائب الأول للمحافظ بإدارتها خلفا لفيحان

شفق نيوز- بابل

أعلن مجلس محافظة بابل، يوم الأربعاء، عن تكليف النائب الأول لمحافظ بابل علاء الأعرجي، بمهام إدارة شؤون المحافظة، لحين انتخاب محافظ جديد بديل عن المحافظ السابق عدنان فيحان.

وقال إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة بابل قرر تكليف النائب الأول لمحافظ بابل علاء الأعرجي، بتولي مهام إدارة شؤون المحافظة مؤقتاً، إلى حين انتخاب محافظ جديد وفق السياقات القانونية المعتمدة".

وكان مصدر مطلع في محافظة بابل، كشف لشفق نيوز يوم الاثنين الماضي، عن تنافس بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ عدنان الفيحان، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وانتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، مساء الاثنين الماضي، النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.

وحصل النائب عدنان فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات للنائب محسن المندلاوي وبذلك يكون فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.

وكان فيحان قد رشح نفسه إلى جانب محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.