مجلس الأنبار ينتخب نائباً أول للمحافظ خلفاً للمهنا

شفق نيوز- الأنبار

اختار مجلس محافظة الأنبار، يوم الخميس، عمر مصطفى أحمد عرسان نائباً أول لمحافظ الأنبار للشؤون الإدارية، فيما صوّت على إعادة تعيين واستبدال عدد من المخاتير في أقضية المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيسه حميد دحام العلواني، وصوّت بالأغلبية على انتخاب عرسان نائباً أول للمحافظ للشؤون الإدارية، خلفاً لياسر رشيد المهنا، الذي تولى رئاسة هيئة استثمار الأنبار.

كما صوّت المجلس خلال الجلسة على إعادة تعيين واستبدال عدد من المخاتير في عموم أقضية المحافظة.

وكان مجلس محافظة الأنبار قد انتخب، أول أمس الثلاثاء ، ياسر رشيد المهنا رئيساً لهيئة استثمار الأنبار، بعد قبول استقالته من منصب نائب المحافظ للشؤون الإدارية.