مجلس الأنبار يصوت بالإجماع على إعفاء مدير مؤسسة الشهداء

شفق نيوز- الأنبار

صوّت مجلس محافظة الأنبار، يوم الأحد، بالإجماع على التوصيات التي رفعتها لجنة الشهداء والجرحى في المجلس، والمتعلقة بملف مؤسسة الشهداء في المحافظة.

وبحسب ما أعلنه المجلس، فإن التوصيات التي جرى التصويت عليها تضمنت إعفاء مدير مؤسسة الشهداء في الأنبار، رهيب حميد هايس، من منصبه.

ولم يوضح المجلس، حتى الآن، الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار الإعفاء، فيما لم تصدر مؤسسة الشهداء أو الجهات المعنية أي تعليق رسمي بشأن القرار.