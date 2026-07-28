مجلس الأنبار يختار "ياسر المهنا" رئيسا لهيئة استثمار المحافظة

شفق نيوز- الأنبار

صوت مجلس محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، على قبول استقالة نائب المحافظ للشؤون الإدارية، ياسر رشيد مهنا العلواني، قبل أن ينتخبه بالإجماع رئيساً لهيئة استثمار الأنبار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة الأنبار عقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لعام 2026 برئاسة رئيس المجلس حميد دحام العلواني، وشهدت التصويت على عدد من القرارات الإدارية.

وأضاف أن المجلس صوّت أولاً على قبول استقالة ياسر رشيد مهنا العلواني من منصبه نائباً لمحافظ الأنبار للشؤون الإدارية، قبل أن يصوّت بالإجماع على اختياره رئيساً لهيئة استثمار الأنبار.

وجاء اختيار المهنا لرئاسة هيئة الاستثمار بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بقبول استقالته من منصبه نائباً لمحافظ الأنبار.