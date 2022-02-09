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مجلس الأمن الوطني يقر لوحات تسجيل وزي خاص بالحشد الشعبي

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-09T20:50:43+0000
مجلس الأمن الوطني يقر لوحات تسجيل وزي خاص بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأربعاء، اقرار المجلس الوزاري للامن  الوطني لوحات تسجيل وزي خاص بالحشد.

وقال الفياض في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحشد الشعبي في مرحلة تثبيت تأسيسه وبناه التحتية والإدارية وتكريس تنظيمه إداريا على أن لا يفقد روحه الجهادية والتطوعية".

وأوضح، انه "قدمنا مقترحا لمجلس الأمن الوطني وتم إقراره ليكون هناك لوحات تسجيل للحشد بألوان خاصة وزي خاص كبقية التشكيلات الأمنية والعسكرية".

وأضاف الفياض ان ” العائق حاليا هو الموازنة لكننا سنبدأ بهذه الأمور بخطوات متتابعة، لبلورة شخصية الحشد ونمنع المخالفات والتلبس".

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