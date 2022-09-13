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مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية للزوراء والميناء واندية النفط

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T14:14:17+0000
مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية للزوراء والميناء واندية النفط

مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية للزوراء والميناء واندية النفط شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على زيادة التخصيصات المالية لناديي لزوراء والميناء واندية النفط.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن "مجلس الوزراء وافق على صرف 500 مليون دينار لكل نادٍ من الأندية النفطية".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق على زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما".

وتابع ناظم، أن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الموارد تحديث الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي، كما أصدر قراراً بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في نينوى".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء وافق على إنشاء مركز تسويق للحبوب في محافظة واسط".

واشار ناظم الى ان "مجلس الوزراء خول رئيس هيئة الاستثمار صلاحية التوقيع على مشروع الاتفاقية مع قطر لحماية الاستثمار".

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