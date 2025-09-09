مجلس الوزراء يوافق على تعزيز تخصيصات الدفاع والنفط والكهرباء والتحول الرقمي

شفق نيوز- بغداد

أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تعديل تخصيصات وزارة الدفاع لعام 2025 لدعم تجهيزات القوات المسلحة، والمضي في استكمال التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي بشأن الاعتدة الخفيفة وقنابر الهاون بمختلف الأحجام، وفق أعلنه بيان رسمي حكومي.

وجاء في البيان أيضا، إن جلسة مجلس الوزراء شهدت اليوم المصادقة على إحالة مناقصة شبكات ومنصات الآبار النفطية (NWP) لحقل أرطاوي – المرحلة الثانية – إلى شركة (Sinopec) الصينية للخدمات البترولية، وفق الصلاحيات المالية، واستثناء مناقصة محطة المعالجة المركزية لحقل أرطاوي من إجراءات الشراء الموحدة لعقود جولات التراخيص، وإحالتها على شركة (ENKA) التركية.

وفي سياق تطوير القطاع الحكومي، أقر المجلس عقد التحول الرقمي لمجلس القضاء الأعلى بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وفق كتاب مجلس القضاء المؤرخ في 31 تموز 2025، والآلية المالية المتعلقة بمقدار الأرباح.

وأيضا أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته، اليوم، مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (جي إي فيرنوفا أنترناشيونال) والمضي بتنفيذها، مع توجيه وزارتي المالية والتخطيط بتضمين المبالغ السنوية في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للتنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد الحكومية، بما يضمن سرعة الإنجاز وفق التخصيصات المحددة.

كما وافق المجلس على زيادة التخصيصات في الموازنة الاستثمارية لعام 2025 لوزارة الكهرباء، لتغطية مشروعات تجاوز مقدار الإنجاز فيها 50%، وتمويل العقود الموقعة في عامي 2023 و2024، لتجهيز قابلوات الجهود العالية والمتوسطة.

وأضاف المجلس أنه ضمن معالجة التعارضات لمشروعات الإعمار المدرجة في الخطة الاستثمارية، تم تعديل نطاق سريان قرار مجلس الوزراء (24725 لسنة 2024)، ليشمل جميع عقود التعارضات لمكوّنات المشروعات الحكومية وفق الآليات المرسومة بقرار المجلس (23718 لسنة 2023) لغاية نهاية عام 2025.