مجلس الوزراء يهدي المنتخب العراقي قطع اراض و10 ملايين دينار لذوي حادث التدافع

شفق نيوز/ أهدى مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد، كما منح ذوي المتوفين بحادث التدافع في نهائي خليجي 25 مبلغ 10 ملايين.

وقال وزير العدل خالد شواني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة محمد شياع السوداني، إن "مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الوطني والملاك الإداري والتدريبي"، موضحاً ان "التكريم يتضمن قطعة أرض سكنية بمساحة 200 م2 في العاصمة بغداد".

كما اشار شواني الى ان "مجلس الوزراء وافق على منح 10 ملايين دينار لذوي المتوفين بحادث التدافع في نهائي خليجي 25".

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والإمارات.

كما خصص المجلس مليار دينار لوزارة الداخلية لإنشاء معابر على الطريق الحدودي.