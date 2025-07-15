مجلس الوزراء يقر مشاريع تخص الجامعات والشوارع والطاقة ويعدل قانون كتاب العرائض

شفق نيوز- بغداد

أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عدة مشاريع تخص الجامعات، وتحسين الخدمات والطاقة، كما وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة 1971)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً الى أحكام الدستور.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، ففي قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، لعقد الشراكة المبرم مع القطاع الخاص، لوجود أعمال إضافية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)، كما جرى إقرار العقود المبينة من قبل وزارة النفط في كتابها بتاريخ 14 آيار 2025، واستثناء شركة المشاريع النفطية من قراره آنفاً لغرض انجاز تلك العقود".

وأقر مجلس الوزراء بحسب البيان، "توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة الفاو النفطي، بحجم 48 عقدة، واستثناء المسار من الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة البيئة، لإعادة تطهير المناطق التي سبق أن جرى تطهيرها من قبل الجهد الوطني، كما وافق على إحالة دعوة مشروع (توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية)، بوحدتين غازيتين مع الدورة المركبة بقدرة 750 MW، بعهدة إئتلاف (شركة جي إي جلوبال وجنرال الكتريك غلوبال سيرفس) وباسم شركة (جي إي فيرونا)، وبالتحالف مع (أونتيكس ترايدنغ وكاليك اينرجي)، على أن تلتزم شركة (جي إي) بتثبيت مبلغ العقد، وضمان التشغيل على غاز حقل الخشم الاحمر من دون تكاليف إضافية، والالتزام بكلفة دراسة الأثر البيئي".

واضاف البيان: "كما أقر المجلس قيام وزارة الكهرباء بتوجيه العطاء الوحيد الى شركة ابن رشد العامة/ امانة بغداد، لتقديم عرض لمشروع القراءة الإلكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية للمناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، في جميع الشركات العامة للتوزيع، استثناءً من أساليب التعاقد، ووفق الشروط المثبتة من قبل وزارة الكهرباء في 10 آيار 2025"، مشيرا الى "مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة ابو غريب، وتصحيح رقم قطعة الارض المذكورة في قراره (23490) التي سينشأ عليها المشروع، وإلغاء تخصيص الجزء المخصص لوزارة الدفاع على القطعة موضوع البحث، وكذلك قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن المشروع واستقطاب العروض، تنفيذاً للقرار المذكور آنفاً".

وبين انه "وبشأن مشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك– بغداد، مرورًا بحي البساتين والسريدات، أقرّ المجلس لجوء وزارة الإعمار والإسكان الى أحكام قانون الاستملاك (12 لسنة1981)، للمباشرة بالعمل، وأن يجري تحديد مبلغ تقدير المشيدات والأرض، وتعويض الحقوق التصرفية للأهالي المتجاوزين على مسار الطريق، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة1971)، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام الدستور".

ولفت الى "اقرار مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، فضلا عن مشروع إكمال مباني كلية علوم الحاسبات بجامعة تكريت، ومشروع تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه امطار بعدد 15 في محافظة البصرة، وإدراج مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحّي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب".

واكد البيان، "اقرار مشروع تطوير الشوارع والجزر الجانبية والوسطية في مدينة بلد، واستحداث مكوّن تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمدخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهم السلام) في مدينة بلد، اضافة الى مشروع إنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية، ومشروع تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت".