مجلس الوزراء يقر إجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف الدراسية المنتهية، وتشمل الصف السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي.

أعلن ذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن اعتماد دور ثالث للمراحل المنتهية للراسبين بجميع الدروس، إضافة إلى منح درجتين للحالات الحرجة في المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025، كما أوقفت شرط معدل البقاء في مدارس الموهوبين لهذا العام، مراعاة لظروف الطلبة ودعم استمرار مسيرتهم الدراسية.

وقبلها، أوضح مصدر في وزارة التربية العراقية، صباح الأحد الماضي، لـ وكالة شفق نيوز، أن الوزارة تعتزم الإعلان عن دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه للراسبين في الدور الثاني، حتى وإن كان الطالب راسباً في أكثر من ثلاثة دروس.