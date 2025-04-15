مجلس الوزراء يقرر منح عطلة رسمية للمكوّن المسيحي فقط

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، منح عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي فقط، ليومي 20 و 21 من شهر نيسان الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ووجه السوداني، ايضا خلال الجلسة، الوزراء، بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة، على أن تحقق الزيارات نتائج إيجابية وملموسة على الواقع الخدمي المتعلق بحياة المواطنين.

وكان المجلس قد عقد جلسته الاعتيادية في وقت سابق من صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.