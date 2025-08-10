مجلس الوزراء يعدل قراره بشأن بيع الأراضي السكنية للمتجاوزين

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025) المتعلق ببيع الأراضي السكنية المملوكة للبلديات إلى المتجاوزين الذين شيدوا دورًا سكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فإنه وبموجب التعديل الجديد، تقرر: تقسيط بدل البيع لمدة 20 عامًا للعقارات المشمولة بالقرار، شريطة أن تكون ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية والمفرزة أصوليًا.

كما تقرر ايضا إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار، وإطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به، باعتباره دينًا حكوميًا.وعقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.