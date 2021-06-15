مجلس الوزراء يصوت على إنشاء مدينة جديدة بـ75 ألف وحدة سكنية

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مدينة الرفيل لدعم التوسع السكاني في بغداد والمحافظات.

وقالت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة حسن ناظم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن المدينة تتكون من مراحل عدة، وهي سكنية وخدمية وطبية ومساحتها 16 ألف دونم توفر 75 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أن المرحلة الثانية هي مناطق صناعية وخدمية ومشاريع ستكون صديقة البيئة، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة ستكون لتوسيع ودعم الحزام الأخضر والمزارعين.

وبينت أن معماريين من العراق والعالم قدموا مخططات وتصاميم الإنشاء الخاصة بالمدينة، وستكون هناك لجنة وزارية للنظر بعروض الشركات العالمية المقدمة الإنشاء المدينة، لافتة إلى أن المدينة ستوفر فرص عمل للشباب.