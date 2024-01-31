مجلس الوزراء يصوت على قرارات للمضي بالمشاريع الخدمية المتلكئة والمعطلة في العراق

شفق نيوز/ نشر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، أبرز القرارات التي صوت عليها للمضي بالمشاريع الخدمية المتلكئة والمعطلة منذ سنوات في بغداد والمحافظات، ضمن أولويات الحكومة في إعمار البنى التحتية، وتحسين الخدمات وهي كالاتي:

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الفضيلية سعة 200 سرير).

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الشعب سعة 200 سرير).

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الحرية سعة 400 سرير).

🔷 زيادة الكلفة الكلية لمشروع تصميم وتنفيذ (مستشفيات الشعب والفضيلية 200 سرير) وتطوير مستشفى النعمان.

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقاط وبيجي وحي القادسية في تكريت)

🔷 زيادة الكلفة الكلّية لمشروع تنفيذ شبكات مجاري مياه الصرف الصحي والأمطار مع محطات الرفع والضخ (للصرف الصحي والأمطار)، مع محطات المعالجة عدد (5) لأقضية؛ الطوز، وبيجي، وبلد، والشرقاط، وحي تكريت، وحي القادسية.

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (إنشاء طريق الحج البرّي/ المرحلة الأولى بطول 50 كم)، أحد مكوّنات مشروع (إنشاء طريق الحج البرّي بطول 239 كم، على مراحل).

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين).

🔷 استحداث مكون (الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مدينة بلد/ م2 في محافظة صلاح الدين).

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمكون مشروع (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة) وعددها 17.

🔷 زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء بناية الأقسام الدراسية لكلية التمريض في الفلوجة) بمحافظة الأنبار.

🔷 المضي بمشروع (إكساء طريق رئيس ومحلات سكنية) في العاصمة بغداد، وكالآتي:

-تجهيز وتمديد أنابيب دكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة 627.

-تجهيز وتمديد أنابيب دكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة 639.

-تجهيز وتمديد أنابيب دكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة 641.

-تأهيل شارع أبو مهدي المهندس (من أم الطبول لغاية صالات مطار بغداد بالاتجاهين).

🔷 حسم المشاريع المتلكئة في محافظة الديوانية، وكالآتي:

- قيام الشركة المقاولة بإكمال أعمال محطة المعالجة والخطوط الناقلة الرئيسة في المحافظة.

- فصل الأعمال المتبقية للأحياء البالغ عددها (42) حيّاً، وكذلك محطات الدفع من أعمال الشركة المقاولة، وإحالتها لشركة جديدة.

- تنفيذ أعمال الأحياء الإضافية بمقاولة منفصلة، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد.