مجلس الوزراء يستثني موظفي المفوضية من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية

شفق نيوز/ قرّر مجلس الوزراء، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود ، بما لا تتجاوز عن 3 ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.

وتضمّن القرار بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، "تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة باجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية، استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢۱ لسنة ٢٠١٣) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (۲٪) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (٢٦/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (١٠٪) من إيجار السنة السابقة".