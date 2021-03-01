مجلس الوزراء يرسل للبرلمان مشروع قانون يحمي الشركات المنتجة للقاح كورونا من الملاحقة القانونية

شفق نيوز/ أحال مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، مشروع قانون إلى مجلس النواب، يعمل على حماية الشركات المنتجة لمضادات فيروس كورونا من المقاضاة القانونية في حال ظهور مضاعفات سريرة للقاحات.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مشروع القانون ينص على الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية للشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها والمكاتب العلمية ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا.

وأضاف البيان؛ أن القانون ينص كذلك على أن تتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية.

ويتضمن القانون تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها وآلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وفقا للبيان.