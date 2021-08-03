مجلس الوزراء يتخذ قرارين بشأن ضحايا مستشفى الحسين بالناصرية

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من ضحايا مستشفى الإمام الحسين.

أعلن ذلك المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وقال إن "مجلس الوزراء قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل ضحايا مستشفى الإمام الحسين".

وبشأن ملف فيروس كورونا، أشار ناظم إلى أن "الحكومة تتسلم أكثر من 500 ألف جرعة لقاح أسبوعياً ونحتاج إلى إقبال العراقيين على التلقيح".

ولفت إلى أن "الورقة البيضاء تعد خطة إصلاح اقتصادية والحكومة تسعى إلى تطبيق بنودها".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الاثنين، خلال ترؤسه، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح في العراق، إطلاق خطة الاصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.