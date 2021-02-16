سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس الوزراء يقرر إيقاف جميع الامتحانات للمدارس والكليات (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T15:11:51+0000
مجلس الوزراء يقرر إيقاف جميع الامتحانات للمدارس والكليات (تحديث)

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تعليق الدوام الحضوري والامتحانات للطلبة بالمدارس والجامعات.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء الوزير حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن مجلس الوزراء خوّل العمليات المشتركة بمنح الصحفيين والإعلاميين الاستثناء أثناء الحظر الكلي والجزئي.

بدوره؛ قال وزير الصحة حسن التميمي في المؤتمر؛ تم تحديد غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية.

وأضاف التميمي؛ ان وزارة الصحة اتفقت مع وزارة التربية على تحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، مشيرا إلى أنه تم تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الأهلية وإيقاف كافة الامتحانات.

وحذر وزير الصحة من ان السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال، لافتا إلى ان مجلس الوزراء خوّل وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا.

وأشار إلى أن؛ مجلس الوزراء وافق على دعم وزارة الصحة بـ100 مليون دولار من البنك الدولي.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، قررت فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021، فيما يكون الحظر الجزئي أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 آذار 2021.

كما قررت أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً بدءًا من 18/2/2021 ولغاية 4/3/2021 قابلة للتمديد حسب الموقف الوبائي، ليتم بعدها تحديد موعد الامتحانات الحضورية للمراحل كافة، ويستثنى من ذلك المراحل النهائية لطلبة كليات الطب البشري.

related

الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

Date: 2021-02-04 12:58:09
الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

Date: 2020-02-20 22:10:06
منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

العراق يحظر دخول الوافدين من سبع دول بسبب كورونا

Date: 2020-02-25 10:00:00
العراق يحظر دخول الوافدين من سبع دول بسبب كورونا

كورونا يعلق محكمة قضاء الموظفين ودعاوى القضاء الاداري

Date: 2020-03-06 10:43:31
كورونا يعلق محكمة قضاء الموظفين ودعاوى القضاء الاداري

النجف تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-04-02 12:52:18
النجف تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا"

Date: 2020-02-07 06:48:24
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا"

اصابات كورونا في العراق تعاود الارتفاع بـ 645 حالة جديدة

Date: 2021-01-17 12:49:31
اصابات كورونا في العراق تعاود الارتفاع بـ 645 حالة جديدة

محافظة عراقية تعطل اسبوعاً كاملاً جراء كورونا

Date: 2020-03-04 11:43:37
محافظة عراقية تعطل اسبوعاً كاملاً جراء كورونا