مجلس الوزراء العراقي يقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية تدريجياً

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء العراقي، آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية، للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النواب في الجدول (ج) الملحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية.

وبحسب بيان صدر عن اعلام المجلس، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن التعيين التدريجي سيتم بموجب الآلية المعتمدة، وستقوم وزارة الصحة باستخدام درجات حركة الملاك المتاحة لديها.

وأضاف أنه في حال عدم كفاية هذه الدرجات، ستتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في الجهات الحكومية الأخرى غير المشمولة بالحذف بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحة.

وتابع، إذا لم تكفِ الدرجات المتوفرة من المصادر السابقة، سيتم ترحيل الخريجين الذين لم يتم تعيينهم هذا العام إلى السنة المقبلة مع منحهم الأولوية في التعيين. كما ستقوم وزارة الصحة بإعداد نظام للتدرج الطبي لمدة سنتين، مع منح إجازة ممارسة المهنة بعد انتهاء هذه الفترة.

وأكد، ستواصل اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي عملها لتحقيق الأهداف المرسومة.