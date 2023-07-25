مجلس الوزراء العراقي يصوت على اعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء العراقي صوّت على اعتبار "عيد الغدير" من كل عام عطلة رسمية.

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

وبحسب الروايات الشيعية أن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي .