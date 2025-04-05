مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة

شفق نيوز/ اعلنت نقابة المعلمين العراقيين، يوم السبت، ان مجلس الوزراء قرر إدراج مطالب النقابة ضمن جدول اعمال جلسته المقبلة المقرر انعقادها الثلاثاء الثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي، اجتمع اليوم مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الأمين العام لرئيس مجلس الوزراء حميد الغزي، حيث قدم النقيب مطالب نقابة المعلمين التي تمثل هموم ومستحقات جماهيرها".

ولفتت النقابة إلى أن "المطالب ستتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان/أبريل الحالي، وبحضور نقيب المعلمين العراقيين".

وأشارت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سيلتقي بالمحافظين يوم غدٍ الأحد، لتفعيل طلب نقابة المعلمين العراقيين وموافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء احياءٍ سكنية خاصة بشريحة المعلمين في جميع المحافظات".

وأكدت النقابة استمرارها في "المتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ هذه القرارات بعدالة وشفافية"، داعية جميع الكوادر التعليمية إلى "التكاتف والمشاركة الفاعلة في دعم خطوات الإصلاح التربوي".

وكانت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، قد أكدت يوم الخميس الماضي، أن موعد الإضراب العام سيكون يوم الأحد المقبل، ولا رجعة فيه.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للإضراب علي رحيم، لوكالة شفق نيوز، أن الإضراب يهدف الى تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين، مبيناً أن "من أهم المطالب شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمخصصات قدرها 100%".

وأضاف رحيم، أن "المطلب الآخر، يتمثل بشمول المعلمين والمدرسين بمخصصات تحسين المعيشة وقدرها 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنية بمبلغ قدره 150 ألف دينار، إضافة إلى رفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضا ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار".