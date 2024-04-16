مجلس النجف يعيّن مديرا "مؤقتاً" لمطار المحافظة بعد إعفاء السابق

شفق نيوز/ أعفى مجلس محافظة النجف، يوم الثلاثاء، مدير مطار النجف الدولي، من منصبه، وتكليف بديل عنه لمدة سنة أشهر

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة النجف اتخذ عدة قرارات بشأن مطار النجف الدولي في جلسته اليوم، مبيناً أن المجلس أعفى علي احمد حسن الساعدي، من مهام منصبه مديراً لمطار النجف الدولي.

وأضاف أن المجلس قام بتكليف حسين عباس مهنّة، بمهام مدير مطار النجف الدولي لمدة ستة أشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات الادارية والمالية التي تحسن من أداء ومهام المطار للنهوض بعمله.

ولفت إلى أن المجلس أكد ارتباط المطار إدارياً المحافظ، ويخضع المطار لإشراف ورقابة مجلس محافظة النجف الاشرف.

وبيّن أن من المجلس أوصى بأنه على مدير المطار الجديد تقديم خطة تطوير تفصيلية ورؤية مستقبلية للمطار للنهوض به على الوجه الأمثل تعرض على مجلس المحافظة لإقرارها.

وشدد المجلس بحسب مراسلنا، على مدير المطار تقديم موازنة سنوية لغرض اقرارها من قبل مجلس المحافظة، لافتاً إلى أنه على محافظ النجف تنفيذ هذا القرار، يعتبر نافذا من تاريخ صدوره.