مجلس النجف يعطل الدوام الرسمي غداً بسبب الطقس

شفق نيوز- النجف

أعلن مجلس محافظة النجف، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز أن "رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأربعاء".

وأوضح العيساوي أن قرار التعطيل جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية مستثنياً الدوائر الخدمية والأمنية".

وكان الراصد الجوي نائل العلي قد أشار في حديث لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، إلى وجود منخفض جوي بارد يؤثر على مناطق متعددة من العراق بدءاً من يوم غد الأربعاء، بعد موجة أمطار ليلية.

من جهته حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء الثلاثاء، من موجة أمطار غزيرة متوقعة خلال الساعات المقبلة، مع تعمّق منخفض جوي ممطر يبدأ تأثيره من الأقسام الغربية للبلاد.

ودعا الزيادي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى "تعطيل الدوام الدراسي في المدن المرشحة لهطول أمطار غزيرة صباحاً وخلال نهار الغد".