مجلس المفوضين ينتخب رئيساً جديداً للإدارة الانتخابية

شفق نيوز/ انتخب مجلس المفوّضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، القاضي عامر موسى محمد رئيساً للإدارة الانتخابية في دورتها الثالثة.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المجلس عقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف وحضور جميع أعضاء المجلس؛ لاختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثالثة بعد انقضاء مدّة الدورة الثانية منذ تسنّم القاضي عباس فرحان حسن رئاسة الإدارة الانتخابية في 13 كانون الثاني 2021.

وبينت انه ثَمّ فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثالثة، وبعد التصويت السريّ حاز المفوّض القاضي عامر موسى محمد ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة.

يذكر أن المادة الثامنة من قانون المفوضية العليا للانتخابات تنص على ان ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسًا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد.