مجلس المفوضين يرد شكاوى عدد من المرشحين بشأن نتائج الانتخابات (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، مجموعة قرارات جديدة صادرة عن مجلس المفوضين تتعلق برد شكاوى تخص عدداً من المرشحين للانتخابات.

وأظهرت وثائق صادرة عن المفوضية، وتنشرها وكالة وكالة شفق نيوز أدناه، رد عدد من الشكاوى ضد مرشحين من بغداد والبصرة وميسان، فضلاً عن حفظ أوليات الشكوى المقدمة بحق المرشحة شهد أحمد خليل، التي وردت بشأنها معلومات من جهاز الأمن الوطني، لعدم وجود ما يخالف أحكام شرط حسن السيرة والسلوك.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أكدت أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، مبينة أن قرار الاستبعاد مستمر وقائم حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية.

وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات النظر بـ428 طعناً بنتائج الاقتراع النهائية التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الماضي.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الهيئة القضائية للانتخابات حسمت 428 طعناً من أصل 853، فيما تبقى 425 طعناً سيتم حسمها خلال الأيام المقبلة.