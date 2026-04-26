مجلس المثنى يصوّت على عدم القناعة بأجوبة المحافظ

شفق نيوز- المثنى

صوت مجلس محافظة المثنى، يوم الاحد، على عدم القناعة بأجوبة المحافظ مهند العتابي، وذلك خلال جلسة استجوابه في المجلس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدد المصوتين بلغ 8 أعضاء من أصل 12 عضواً حاضراً في جلسة مجلس المحافظة.

وأضاف، أن المجلس حدد يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لجلسة التصويت على إقالة العتابي من منصبه.

أخفقو مجلس محافظة المثنى، مرات عدة، في عقد جلسة استجواب المحافظ مهند العتابي.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد سياسي معقد؛ حيث كان المجلس قد أعلن في شباط الماضي "استقالة" العتابي منفرداً، قبل أن يمضي في منتصف آذار بانتخاب أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، وهو الإجراء الذي واجهه العتابي باللجوء إلى القضاء.