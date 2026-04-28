مجلس المثنى يخفق مجدداً في إقالة المحافظ مهند العتابي

فشل مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، في حسم ملف إقالة المحافظ مهند العتابي، بعد تعذر تحقيق النصاب القانوني اللازم للتصويت خلال الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن ستة أعضاء من أصل 12 صوتوا لصالح قرار الإقالة، بينما امتنع الستة الآخرون عن التصويت، مما أدى إلى إخفاق المجلس في تحقيق "الأغلبية المطلقة" (نصف العدد الكلي + 1) المطلوبة لتمرير القرار.

ويأتي هذا التعثر رغم تصويت المجلس، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على عدم القناعة بالأجوبة التي قدمها العتابي خلال جلسة استجوابه التي عُقدت يوم الأحد الماضي.

وتشهد محافظة المثنى مشهداً سياسياً معقداً منذ شباط الماضي، حين أعلن المجلس "استقالة" العتابي منفرداً، قبل أن يمضي في منتصف آذار بانتخاب أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، وهي الإجراءات التي لا تزال منظورة أمام القضاء العراقي بعد طعن العتابي في قانونيتها.