مجلس القضاء يكشف تفاصيل اغتيال شقيق أحد الناشطين: اعتقلنا المفرزة المقصرة

شفق نيوز / كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل سعد عذاب شقيق الناشط اكرم عذاب على يد احد العناصر الامنيين، مبيناً أن قاضي التحقيق أمر بإيقاف المفرزة التي ارتكبت جريمة قتله "غير المتعمدة".

وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد الاستفسار من المحكمة المختصة في محافظة ميسان بخصوص جريمة قتل المجنى عليه سعد خضير عذاب في المحافظة تبين ان قاضي التحقيق في العمارة اصدر قرار بالتفتيش فقط عقب مطالعة قدمت له تتضمن معلومات خاصة بوجود مخدرات في دار المجنى عليه".

وأضاف البيان أن "بعد تنفيذ مذكرة التفتيش من قبل مفرزة الامن الوطني اصيب المجنى عليه بإطلاقة رصاص بالخطأ من قبل احد منتسبي المفرزة ادت الى وفاته لذا اصدر قاضي التحقيق المختص قرار بتوقيف عناصر المفرزة المنفذة لمذكرة التفتيش ومن ضمنهم المنتسب مرتكب الجريمة والذي اعترف بارتكابها بصورة غير عمدية".

وكان مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شقيق الناشط "أكرم عذاب" بهجوم مسلح بمنطقة القادسية وسط المحافظة.

بدوره اتهم شقيقه الناشط "اكرم عذاب" المتواجد حالياً خارج البلاد عبر صفحته في مواقع التواصل، قوات أمنية بقتل شقيقه مستخدمة 3 عجلات حكومية لتنفيذ هذه المهمة، وفق قوله.