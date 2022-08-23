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مجلس القضاء يقرر استئناف العمل في جميع محاكم البلاد

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-23T17:08:00+0000
مجلس القضاء يقرر استئناف العمل في جميع محاكم البلاد

شفق نيوز/ أعلنت مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، استئناف العمل بشكل طبيعي في جميع المحاكم اعتباراً من صباح يوم غد.

وذكر بيان لمجلس القضاء، "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢".

وأضاف، "بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".

يأتي ذلك بعد أن توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد، وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن الصدريون فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء بالاعتصام أمام مبنى البرلمان.

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