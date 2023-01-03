مجلس القضاء يعلن تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود في المحاكم والدوائر التابعة للمجلس.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق على تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود"، لافتا إلى أن "التثبيت شمل 5573 حارسا".

وأضاف المركز أن "هذه الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها رئاسة المجلس بعد تأمين التخصيصات المالية لغرض تثبيتهم".

وتابع أن "العمل استمر لآخر ساعات عام 2022 بشأن تهيئة البيانات ورفعها الى وزارة المالية، وأسفرت الجهود عن الموافقة على تثبيت الحراس لاسيما أن بعضهم امضى وقتا طويلا في الخدمة منذ 2006 لكن عجز الموازنة يحول دون طلب المجلس بتثبيتهم على الملاك الدائم".