مجلس القضاء الأعلى: نشر الأحكام بدون موافقة يعد جريمة قانونية

شفق نيوز/ اصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن نشر الأحكام القضائية بدون موافقة القضاء

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971، والتي تهدف إلى حماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى.

وأكد المجلس أن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى بدون موافقة القضاء، وما يتبعها من إهانة واعتداء بعبارات غير لائقة، يُعد مخالفًا للقانون ويشكل جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات النافذ.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها.