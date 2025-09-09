مجلس الديوانية يناقش فرض "الزي الإسلامي" في الدوائر الحكومية.. وثيقة

شفق نيوز- الديوانية

طلبت عضو مجلس محافظة الديوانية أنوار منهي الزيادي، يوم الثلاثاء، من رئيس مجلس المحافظة، إدراج مقترح قرار يضمن "حرية ارتداء الزي الإسلامي للموظفات في الدوائر".

وجاء في الطلب، وفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب الزيادي، وردت لوكالة شفق نيوز، أنها "تتقدم بهذا المقترح لإصدار قرار يضمن حق الموظفات في الدوائر الحكومية بمحافظة الديوانية في ارتداء العباءة الإسلامية او الزي المناسب دون اجبارهن على نزع العباءة احتراما للحريات الشخصية والقيم والثقافة الدينية".

وتطمح الزيادي، إصدار المجلس "قراراً ملزماً لجميع الدوائر الحكومية في المحافظة بمنع أي جهة من إجبار الموظفات على نزع العباءة حفاظاً على القيم الدينية والأخلاقية وبناء على مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم الحريات الشخصية والقيم والثقافة الدينية التي تمثل أساس مجتمعنا"، وفقاً لما جاء في الوثيقة.

وكان مجلس محافظة بغداد، قرر قبل ثلاثة أشهر تقريباً، اعتماد "العباءة الزينبية" لباساً رسمياً في العاصمة العراقية.

حيث أعلنت ذلك وقتها رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد هدى جليل العبودة، ورأت أن ذلك يأتي "لتعزيز الاحترام والوقار والحشمة".

وعلى إثرها قرر مجلس محافظة بغداد اعتماد "العباءة الزينبية" (الإسلامية) كزي رسمي ضمن المحافظة، وفق العبودة.