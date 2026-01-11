مجلس الديوانية يمنع منح المحافظ إجازة مرضية خلال فترة استجوابه (وثيقة)

شفق نيوز- الديوانية

وجّه رئيس مجلس محافظة الديوانية، يوم الأحد، كتاباً رسمياً إلى دائرة صحة المحافظة، يقضي بعدم منح المحافظ عباس الزاملي، أي إجازة مرضية طوال مدة استجوابه.

وبحسب الكتاب الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن منح أي إجازة مرضية خلال هذه الفترة يُعد عرقلةً لعمل المجلس وإجراءات الرقابة الرسمية، لاسيما مع وجود ملف استجواب قائم يتطلب حضوره واستكمال متطلباته القانونية.

وسبق أن قال مصدر سياسي في الديوانية، إن المحافظ عباس الزاملي لم يستجب لقرار مجلس المحافظة الذي يقضي بسحب يده لمدة 30 يوماً لحين الانتهاء من التحقيق في شبهات فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن جهات مقربة من المحافظ تلوّح بكشف ملفات وصفتها بـ"الساخنة".

وصوّت مجلس محافظة الديوانية، على سحب يد المحافظ عباس الزاملي على خلفية "شبهات فساد" مالي وإداري.

ووفقاً لمصدر تحدث في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، فإن مجلس محافظة الديوانية عقد جلسة طارئة وصوّت على قرار سحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً وتكليف النائب الأول للمحافظ عماد الشبلي بإدارة المحافظة".