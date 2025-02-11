مجلس الديوانية يبحث جذب الاستثمارات وإلزام الشركات بتشغيل أبناء المحافظة

شفق نيوز/ بحث مجلس الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، سبل جذب الاستثمارات وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع بتوظيف أبناء المحافظة، فيما نفى تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة الديوانية عقد جلسته الدورية، برئاسة محمد شخير الغانمي ونائبه سيف فيصل النائلي، وبحضور غالبية أعضاء المجلس، وبحث الخارطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2025، حيث أكد المجلس على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للمشاريع الاقتصادية".

وأضاف "كما ناقش المجلس ملف مختبر الديوانية الإنشائي، وتم الاتفاق على استضافة مدير المختبر خلال الجلسات المقبلة لدراسة آليات إلزام شركات المقاولات العاملة في المحافظة بإجراء فحوصات المواد في المختبر، لما يمتلكه من خبرة وكفاءة في هذا المجال".

وفي الشأن الخدمي، ناقش المجلس بحسب البيان "مطالب المتظاهرين في ناحية نفر، والتي تركزت على تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، حيث وجه المجلس الدوائر الحكومية المختصة بتنفيذ حملة خدمية شاملة في الناحية لتلبية احتياجات المواطنين".

كما تطرق الاجتماع إلى "مطالب المزارعين المتظاهرين بشأن التعويضات الزراعية، وتم التأكيد على أن المجلس يتابع هذا الملف مع الجهات المختصة، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لضمان حصول المزارعين على حقوقهم".

ولفت إلى أن "المجلس ناقش الرؤية الاستثمارية للجنة المشاريع الاستثمارية التابعة لمجلس محافظة الديوانية، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتنمية المحافظة، كما ناقش موضوع إلزام الشركات الأهلية العاملة في الديوانية بتوظيف الأيدي العاملة من أبناء المحافظة، سعياً لتعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة بين الشباب".

وأكد أن الجلسة شهدت "التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية بما يسهم في تطوير المحافظة وتحقيق تطلعات المواطنين".

واستطرد أن "المجلس قرر إلزام مديرية بلدية الديوانية بإرسال نسخ من قوائم المزايدات العلنية المراد إعلانها، إلى مجلس المحافظة ونشرها في الموقع الرسمي والصفحة الرسمية التابعة للمجلس قبل موعد المزايدة بثلاثين يوماً".

وقرر المجلس "رفع توصية إلى محافظ الديوانية بشأن حصر الموافقات الأمنية ضمن الاختصاص المكاني للجهة الأمنية التي تقع ضمن نطاقها الشعبة الزراعية، وذلك لغرض التحقق من سلامة المفرغين والمفرغ لهم في أقضية ونواحي المحافظة".

كما وجه المجلس بـ"تشكيل لجنة خاصة لدراسة مسألة مضاعفة أعداد العقود في مديريتي تنفيذ الديوانية الأولى وتنفيذ السنية، وتهدف هذه اللجنة إلى تحديد مواطن العجز والفائض في الدوائر الأخرى، لتمكين المجلس من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه القضية".

وختم البيان بـ"نفى المجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل، ويكون دواماً رسمياً لجميع المؤسسات الحكومية في المحافظة".