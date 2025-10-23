مجلس الخدمة يوقف التعيينات في جميع مفاصل الدولة

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، عن إيقاف جميع التعيينات في مفاصل الدولة.

وجاء هذا القرار وفق وثيقة رسمية صادرة عن القزويني، أشارت إلى تعذر الاستجابة لطلب تقدم به أحد النواب.

ووفق الوثيقة، يتعين على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات الالتزام بإيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها، بما يشمل: المديريات الممولة مركزياً، الشركات العامة الخاصة والرابحة، الهيئات، والمديريات الممولة ذاتياً.

وأوضحت الوثيقة أن هذا الإيقاف يشمل حذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة، والتي ستظهر شاغرة بسبب النقل، التقاعد، الاستقالة، أو الوفاة.