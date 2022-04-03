سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس الخدمة يكشف حقيقة تحديد فئات عمرية للتعيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-03T18:47:29+0000
مجلس الخدمة يكشف حقيقة تحديد فئات عمرية للتعيين

شفق نيوز/ كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم الأحد، حقيقة تحديد فئات عمرية لطالبي التعيين في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، أنباء تفيد بتحديد مجلس الخدمة الاتحادي، فئات عمرية لطالبي التوظيف، على أن لا يزيد عمر الذين ينبغي تعيينهم من حملة شهادة البكالوريوس عن 25 سنة، وحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها، عن ٣٠ سنة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "عدم صدور شيء من هذا القبيل"، مردفاً بالقول: "لا يوجد أي ضابطة أو حكم قانوني يشير إلى تقييده بتعيين أعمار محددة لحملة الشهادات".

وأضاف اللهيبي، أن المجلس ملزم بتنفيذ أحكام القانون وما ورد فيه من شروط، وأن ما نشر عار عن الصحة"، داعيا الجمهور إلى "أخذ الحيطة والحذر مما ينشر في المواقع، واعتماد الأخبار من الموقع الرسمي للمجلس، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لدى هيئة الإعلام والاتصالات".

وكان مجلس الخدمة الاتحادي قد أعلن في وقت سابق عن درجات وظيفية شاغرة في مؤسسات الدولة وفتح باب التقديم عليها، كما أجرى مقابلة للمؤهلين للتوظيف المشمولين بقانون 59 لسنة 2017، على مرحلتين.

وخلت الموازنة العامة لسنة 2021، من أي درجات وظيفية أو "حذف واستحداث"، وفقاً لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، الذي أكد كذلك، عدم وجود أي تعيينات عن طريق الوزارات، وإنما عن طريق المجلس حصراً.

related

مجلس الخدمة يعلن إتمام إجراءات توظيف الدرجات المعلنة

Date: 2021-12-23 18:07:03
مجلس الخدمة يعلن إتمام إجراءات توظيف الدرجات المعلنة

خريجو خانقين يتظاهرون للمرة الثالثة ويوجهون مطالب خاصة لتربية ديالى.. صور

Date: 2021-10-28 07:43:19
خريجو خانقين يتظاهرون للمرة الثالثة ويوجهون مطالب خاصة لتربية ديالى.. صور

كركوك: فصيل من الحشد الشعبي هدد بمهاجمة التربية بحال اعلان نتائج التعيينات

Date: 2019-12-12 13:12:03
كركوك: فصيل من الحشد الشعبي هدد بمهاجمة التربية بحال اعلان نتائج التعيينات

تظاهرات التعيينات تتطور .. محتجون يغلقون جسرين جنوبي العراق

Date: 2021-12-05 09:31:05
تظاهرات التعيينات تتطور .. محتجون يغلقون جسرين جنوبي العراق

مدير عام تربية كركوك لشفق نيوز: اعلان نتائج التعيينات مطلع الأسبوع المقبل

Date: 2019-12-18 19:45:17
مدير عام تربية كركوك لشفق نيوز: اعلان نتائج التعيينات مطلع الأسبوع المقبل

وثيقة.. شركة نفط البصرة تخصص درجات وظيفية للأقليات

Date: 2021-12-06 07:49:51
وثيقة.. شركة نفط البصرة تخصص درجات وظيفية للأقليات

المفتي يبت بتعيينات التربية بالمحافظات من بينها المحاضرين

Date: 2019-12-26 12:41:30
المفتي يبت بتعيينات التربية بالمحافظات من بينها المحاضرين

العشرات يتظاهرون أمام تربية كركوك لمنع إلغاء التعيينات

Date: 2020-02-05 11:30:45
العشرات يتظاهرون أمام تربية كركوك لمنع إلغاء التعيينات