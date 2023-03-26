مجلس الخدمة يعلن إنجاز ملف توظيف الخريجين في العراق

شفق نيوز / أعلن مجلس الخدمة (الاتحادي) العراقي، يوم الأحد، انجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.

وخلال اجتماع طارئ، راجع المجلس بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مخرجات توزيع المتقدمين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا في البلاد، كما دقق توزيع الخريجين وفق استحداث الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية.

ونظر مجلس الخدمة، في جميع حالات إعادة توزيع حملة شهادة الدبلوم الذين ظهر تعيينهم في أماكن غير محافظة سكنهم، وحسم القرار بالنسبة للمتقدمين الذين اقتضت حالاتهم تصويب جهة توزيعهم بعد تصحيح التخصص الوارد لهم ضمن قاعدة البيانات.

وبعد ذلك، أكد المجلس، إنجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022.

وبحسب بيان مجلس الخدمة الاتحادي، شُمِل بالتعيين ضمن هذا الملف أكثر من 43 ألف متقدم من الفئتين المذكورتين، مهيباً المتقدمين كافة، "الإسراع بالمباشرة في وظائفهم حتى لا تفوتهم الفرصة التي طال عليهم انتظارها".

وفيما يخص التنقل بين جهات التعيين، نوه المجلس إلى أن ذلك متاح للجميع من خلال اتباعهم الطرق القانونية بعد مباشرتهم في وظائفهم وبحسب الأحكام والضوابط، وموافقة الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية.

ومن جهة أخرى، أكد مجلس الخدمة الاتحادي، عزم إعلان فتح باب الاعتراض إلكترونياً لكل من تم رفض تعيينه، أو لم يظهر اسمه بالتعيين على جهة معينة بالرغم من استيفاء استمارته شروط التقديم.

وأعرب المجلس، في ختام بيانه عن أمله أن تكون هذه التعيينات "إضافة نوعية ترفد الجهاز الإداري بطاقات شابة، متسمة بالمهارات، ومتميزة بالمؤهلات".