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مجلس الخدمة يعلن إتمام إجراءات توظيف الدرجات المعلنة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-23T18:07:03+0000
مجلس الخدمة يعلن إتمام إجراءات توظيف الدرجات المعلنة

شفق نيوز / أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم الخميس، إتمام إجراءات التوظيف في مؤسسات الدولة للدرجات المعلنة، التي تم إطلاق الاستماراة لها.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس مسرور بهذا الإنجاز الذي زرع البسمة والفرحة على وجوه آلاف العائلات التي طال انتظار تعيين أبنائهم".

ونوه اللهيبي، إلى الفقرة (أولاً / ١) من كتاب المجلس ذي العدد (د٥٠/ ٣١٧٥) المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي المتعلق بموضوع  المعترضة (رقيه رياض عون علي) المتقدمة للتعيين ضمن فئة ذوي المهن الصحية الساندة، وأكد أنها لم تتأهل للتعيين، وأن ما ورد في الكتاب آنف الذكر من حيث قبول اعتراضها "كان خطأ مطبعياً إذ أن الصحيح عدم قبول اعتراضها وعدم تعيينها، وذلك بسبب اختلاف اختصاصها ومؤهلها العلمي عن الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة من قبل وزارة الصحة".

وأضاف اللهيبي، أن "المجلس سيبلغ رسمياً وزارة الصحة بهذا الخطأ المادي لتفادي آثاره القانونية"، مشيراً إلى أن "المجلس عازم على مواصلة إنجاز التعيينات حال توفر الدرجات الوظيفية المستوفية للشروط القانونية وتوفر  التخصيص المالي لها".

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