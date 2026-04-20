مجلس الخدمة يطلب إدراج 83 ألف درجة وظيفية في موازنة 2026

شفق نيوز- بغداد

طالب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، بإدراج 83 ألف درجة وظيفية ضمن مشروع موازنة عام 2026، مؤكداً جاهزيته لإتمام ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة.

وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن المجلس خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص الدرجات المطلوبة، في إطار معالجة ملف التعيينات وتلبية احتياجات الشرائح المستحقة من الخريجين.

وأوضح أن الدرجات تشمل الأوائل وحملة الشهادات العليا لغاية 1 كانون الثاني / يناير 2026، وقناة النخبة، فضلاً عن تخصيص درجات مستقلة لذوي الشهداء، والخريجين القدامى، والأقليات، من بينهم أبناء الطائفة الكاكائية، والناجيات الإيزيديات، والمهندسون.

وأشار إلى أن المجلس استكمل استعداداته الفنية والإدارية لإدارة ملف التعيينات، من خلال تطوير قواعد البيانات وتحديث أنظمة التقديم الإلكتروني، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وبيّن أن توزيع الدرجات الوظيفية سيتم وفق الاستحقاق القانوني والنقاط التفاضلية المعتمدة، استناداً إلى معايير الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف الغراوي أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية ذات العلاقة لضمان حسن توزيع الدرجات على الوزارات والمؤسسات، بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ويعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.