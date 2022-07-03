مجلس الخدمة الاتحادي يؤكد للخريجين الاوائل عزمه على تعيينهم ضمن قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، يوم الأحد، عزم المجلس على تعيين الخريجين الاوائل ضمن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

جاء ذلك خلال استقباله عدداً من ممثلي الخريجين الأوائل بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال التميمي، إن "المجلس حريص على إطلاق استمارة التعيين حال وصول الدرجات والتخصيصات من المالية، مبيناً أن "المجلس عازم على تنفيذ ما ورد في قانون الأمن الغذائي بما يتضمن من فقرات خاصة بتعيين الخريجين الأوائل".

من جانبه؛ قدم الممثلون شكرهم وامتنانهم لما يقوم به المجلس من جهود لإنصاف هذه الشريحة من الخريجين، بحسب البيان.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر يوم الثلاثاء، (26 حزيران الماضي) قرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا". كما أكد رئيس المجلس مصطفى الكاظمي على تنفيذ قانون الأمن الغذائي بـ"قوّة".