مجلس الخدمة الاتحادي يؤكد عزمه إطلاق التعيينات للأقليات

شفق نيوز – بغداد

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، عزمه إطلاق استمارة تعيين أبناء الأقليات خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال المراحل النهائية الخاصة بهذا الملف.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن نائب رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي أرشد العنزي، استقبل النائب في مجلس النواب العراقي بسمان سمو بوزاني، ممثل المكون الإيزيدي، بحضور عضو المجلس محمد عصمت البياتي، لبحث الأمور المتعلقة بإطلاق استمارة تعيين أبناء الأقليات.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض المراحل النهائية لإطلاق الاستمارة، ومناقشة السياقات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة المختصة بإدارة هذا الملف، فضلاً عن بحث آليات تدقيق البيانات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس المجلس أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي ماضٍ في استكمال متطلبات هذا الملف، تمهيداً لإطلاق الاستمارة خلال الفترة المقبلة.