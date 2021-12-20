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مجلس الخدمة الاتحادي ينشر أسماء المقبولين بتعيينات دوائر الصحة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-20T12:30:44+0000
مجلس الخدمة الاتحادي ينشر أسماء المقبولين بتعيينات دوائر الصحة

شفق نيوز/ أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم الاثنين، عن أسماء ذوي المهن الطبية والصحية المقبولين للتعيينات في المحافظات العراقية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم قبول المعلمين المتقدمين للتعيينات المشمولين بالمادة (١/ خامساً) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ المعدل.

ودعا دوائر الصحة في المحافظات إلى إرسال ممثلاً عنها إلى مقر المجلس لاستلام نسخة من النتائج المتعلقة بدائرة المحافظة.

واشار الى ان باب الاعتراض على النتائج مفتوح اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبين المجلس انه بإمكان كل متقدم الاطلاع على نتيجته من خلال الدخول الى الحساب الخاص به على منصة التقديم الالكترونية على الرابط أدناه:

http://apply.fpsc.gov.iq

او من خلال البحث باستخدام كود استمارة التوظيف من خلال الرابط :

https://acceptance.fpsc.gov.iq

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