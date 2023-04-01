مجلس الخدمة الاتحادي يفتح باب الاعتراض للذين لم تظهر اسماءهم في التعيينات

شفق نيوز/ أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم السبت، فتح باب الاعتراض للذين لم تظهر اسماءهم في التعيينات.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الحاقا ببيان المجلس السابق بتاريخ 26 /3 /2023، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب الاعتراض إلكترونياًً لكل من تم رفض تعيينه، أو لم يظهر اسمه بالتعيين على جهةٍ معينة بالرغمِ من استيفاء استمارته شروط التقديم".

واشار البيان الى ان "مدة الاعتراض 3 ايام ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق 2/ 4/ 2023 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 4/ 4/ 2023".

وتابع البيان ان "الاعتراض يكون عبر الرابط أدناه".

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