مجلس الخدمة الاتحادي يسمح بتغيير جهة التعيين وفق "ضوابط جديدة"

شفق نيوز/ قرر مجلس الخدمة الاتحادي في العراق يوم الجمعة، السماح بتغيير جهة التعيين وفق إجراء (الاستبدال المتقابل).

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "وردتنا الكثير من المناشدات لمن ظهرت لهم جهة توظيف يرغبون في استبدالها وتلبيتةّ لهذه المناشدات، قرر المجلس اتاحة الفرصة لهم لتغيير جهة تعيينهم من خلال إجراء (الاستبدال المتقابل) والذي يعني تبادل جهات التعيين بين اثنين من المتقدمين.

وأضاف البيان أن الاستبدال يتم وفق الضوابط الآتية:

1-أن يكون كلا المتقدمين الراغبين بالتبادل، متماثلين من حيث الشهادة والاختصاص في التحصيل العلمي، ومن حيث العنوان والدرجة في قرار التعيين .

2- الحضور أمام الدائرة القانونية في المجلس مصطحبين معهم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية، وثيقة أو شهادة التخرج أو الأمر الجامعي، صورة عن النافذة التي ظهرت لهم بعد القرعة موضح فيها مكان التوظيف).

وأشار البيان إلى أن المجلس سيستقلب "طلبات الراغبين بالاستبدال ابتداءا من يوم غد السبت الموافق 4/3/2023 ولمدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 6/3/2023 وستتولى الدائرة القانونية استكمال الإجراءات القانونية أصولياً".