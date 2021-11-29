مجلس الخدمة الاتحادي يختتم المرحلة الثانية من برنامج التوظيف

شفق نيوز/ اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم الاثنين، الانتهاء من المرحلة الثانية لمقابلة المؤهلين للتوظيف المشمولين بقانون 59 لسنة 2017.

وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان لجنة المقابلات أنهت اليوم مقابلة الوجبة الاخيرة من المؤهلين للتوظيف المشمولين بالقانون المذكور من الكليات الساندة من حملة الشهادات العليا، الذي تم قبول اعتراضاتهم من قبل لجنة الاعتراضات.

واكد ان مقابلات المؤهلين جرت وفق جدول منظم من قبل اللجان المنظمة للمقابلات وبالتعاون مع دائرة كاتب العدل لإتمام التعهدات والمصادقة على بيانات المتقدمين للتوظيف.

وكان مجلس الخدمة الاتحادي قد أعلن في وقت سابق عن درجات وظيفية شاغرة في مؤسسات الدولة وفتح باب التقديم عليها.