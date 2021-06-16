مجلس الخدمة الاتحادي يجمع بيانات حملة الشهادات العليا تمهيداً لتعيينهم

شفق نيوز/ اكد مجلس الخدمة الاتحادي، يوم الاربعاء، المباشرة بجمع البيانات تمهيداً لاطلاق الاستمارة الالكترونية لتعيين أصحاب الشهادات العليا في مؤسسات الدولة.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الخدمة ملتزم بقانون حملة الشهادات العليا، ولذلك طلبنا قاعدة بيانات من وزارة التعليم العالي لمعرفة عدد اصحاب الشهادات العليا في البلاد".

وأضاف أن "المجلس سيطلق الاستمارة الالكترونية خلال الفترة المقبلة لتعيين اصحاب الشهادات العليا، على أن يتم اختيارهم وتعيينهم بعد توفر الدرجات الوظيفية من قبل الوزارات والدوائر المعنية".

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز في (29 آيار الماضي)، فأن المجلس ووزارة التعليم العالي أصدرا كتباً رسمية لحصر حملة الشهادات العليا في العراق، تمهيداً لتعيينهم في مؤسسات الدولة.

وأرسلت وزارة التعليم العالي إعماما إلى الجامعات كافة لغرض تزويدهم بالمعلومات عن حملة الشهادات العليا.

ويسهم هذا الإجراء، بحسب الوثائق، في مباشرة مجلس الخدمة الاتحادي بإجراءات تعيين حملة الشهادات المشمولين بأحكام القانون (59) لسنة 2021.

وحدد مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، الفئات المشمولة بالتعيين في موازنة 2021، شمل فئة الأطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6، إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وأوضح المجلس حينها، أن تعيين حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف، والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية.